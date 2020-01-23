“الاتحاد” أولا و”الأهلي” سابعا.. قائمة مهاجمي الدوري الأكثر طولا

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تراجع النادي الأهلي في قائمة المهاجمين الأكثر طولا، بعدما حاز المهاجم السنغالي أليو بادجي، صاحب صفقة الأهلي الجديد، المركز السابع في القائمة في بطولة الدوري الممتاز.

وحسبما ذكر موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، شغل الليبي أنيس سلتو مهاجم الاتحاد، المركز الأول وترأس قائمة الأطول في الدوري الممتاز بعدما بلغ طوله (197 سم)، واحتل المركز الثاني المغربي خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك (193 سم).

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وجاء اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي الجديد في المرتبة الثالثة بعدما بلغ طولع (190 سم)، ورابعا عمر العيوني مهاجم براميدز (190 سم)، وخامسا الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري (190 سم)،، وسادسا عمر السعيد الذي يعتبر المصري الوحيد بالقائمة (190 سم).

وكان “الأهلي” وقع عقدا مع بادجي لاعب نادي رابيد فيينا النمساوي سابقا، مقابل 2 مليون يورو بعدما جذب الأنظار بقامته الطويلة وبنيانه القوي.