“في عيد ميلاد رمضان صبحي الـ23.. معلومات عن “العفيجي”

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يحتفل نجم النادي الأهلي رمضان صبحي اللاعب الملقب بـ”العفيجي”، اليوم، بعيد ميلاده الـ23، يرصد التقرير التالي معلومات عن لاعب الأهلي المعار إلى نادي هدرسفيلد نجم النادي الأهلي.

– ولد رمضان صبحي في منطقة أرض اللواء، في 23 يناير من عام 1997 في القاهرة.

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– بدأ ممارسة لعب الكرة في مركز شباب أرض اللواء وعمره 6 سنوات، ولفت أنظار مسؤولي أندية مزارع دينا والترسانة لمشاركته مع فريق يكبره بـ3 سنوات.

– لعب في فريق الناشئين في النادي الأهلي.

– كانت بدايته الحقيقية في الإمارات العربية المتحدة بعدما لعب في بطولة كأس الشيخ زايد للشباب خلال مشاركة أندية الأهلي والزمالك والرجاء المغربي وأتليتكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي والوحدة الإماراتي.

– أصبح أصغر اللاعبين المشاركين في بطولة الدوري بعدما شارك رمضان صبحي لأول مرة مع الفريق الأول للأهلي قبل بطولة كأس الشيخ زايد أمام المحلة في الـ6 من فبراير 2014، وشغل مركز الظهير الأيمن، ليحتل رأس قائكة أصغر اللاعبين المشاركين في بطولة الدوري في تاريخ مصر بعمر 16 عامًا و122 يومًا.

– شارك رمضان صبحي في 110 مباريات مع النادي الأهلي، وسجل 24 هدفًا وصنع 21 أخرى.

– وصفته تقارير صحفية بريطانية بعد أداءه المبهر في فريق ستوك سيتي بأسطورة قيد الإنشاء.