تدوينة غامضة من مؤمن زكريا بعد استغناء الأهلي عنه: “كلام بس فين الأفعال”

Advertisements

كتب اللاعب مؤمن زكريا على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، تدوينة غامضة اعتبرها البعض رسالة للنادي الأهلي الذي كان يلعب به قبل إصابته في العضلات، وجاء في التدوينة: “نعطي المكان الذي ننتمي له كل ما لدينا.. انتم فين.. كلام بس فين الأفعال”.

اعتبر عدد من المتابعين إن التدوينة هي رسالة غير مباشرة للنادي الأهلي، خاصة بعد تردد أنباء حول استغناء النادي عن اللاعب، وكان الإعلامي هاني حتحوت أعلن في برنامجه “الماتش”، على قناة صدى البلد، أن النادي الأهلي أرسل استغناءه عن اللاعب منذ أيام، كما أن النادي أبلغ اللاعب بعد تحمله مصاريف العلاج.

Advertisements

النادي الأهلي أعلن منذ فترة تجمله تكاليف علاج اللاعب مؤمن زكريا وسفره إلى ألمانيا، وبعد ذلك أعلن تركي آل الشيخ بالتكلف بعلاجه على حسابه الشخصي في أمريكا، كما شن مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي السابق هجوما شديدا على النادي، للتأخر في علاج مؤمن زكريا، بعد إعلان إصابته.