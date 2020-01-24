موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 24/1/2020

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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك ومازيمبي قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، ستكون مباراة الزمالك ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ومازيمبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD مجاناً على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك ومازيمبي

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي، حسم فريق مازيمبي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، فيما لا يزال فريق الزمالك لم يضمن التأهل.

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