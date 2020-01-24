الكاف يفتح الاستبدال بواقع 4 لاعبين للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأخير قرر أن يقوم بفتح الاستبدال لكافة الأندية المشاركة في المسابقات الأفريقية خلال الموسم الحالي 2019 / 2020 في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر أن ذلك الاستبدال سوف يتم بواقع 4 لاعبين لكل نادي من الأندية المشاركة سواء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو حتى في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، على أن يكون مشروطاً وليس مفتوحاً.

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وأشار أيضاً إلى أن عملية الاستبدال سوف تتم في حالة كان اللاعب الذي سيخرج من القائمة لم يسبق له المشاركة من قبل في المباريات الماضية خلال نسخة الموسم الحالي من المسابقات الأفريقية.

وشدد المصدر على أن هناك شرطاً إضافياً من أجل إتمام أي عملية استبدال بنجاح، وهو أن يكون اللاعب الجديد الذي سوف يتم قيده في القائمة الأفريقية لم يسبق له وأن شارك مع نادي آخر خلال النسخة الحالية من المسابقات الأفريقية.

وأضاف أيضاً أن كل ذلك يفتح الباب أمام مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل استبعاد كلاً من الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وأيمن حفني من قائمة الفارس الأبيض الأفريقية، بعدما رحل الأول تجاه النادي الأهلي، فيما اقترب الثاني من الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يتم قيد كلاً من الثنائي محمود عبد الرحيم جنش والناشيء أحمد عيد بدلاً منهما، إلا أن القرار النهائي سوف يكون بيد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في نهاية المطاف.

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