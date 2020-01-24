موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين السبت 25/1/2020

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موعد مباراة الهلال والشباب، يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الهلال، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز وأيضاً عشاق نادي الشباب، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والشباب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والشباب، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والشباب قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والشباب

موعد مباراة الهلال والشباب، يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب تحديداً في تمام الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والشباب، ستكون مباراة الهلال والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي جعفر الصليح هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والشباب

موعد مباراة الهلال والشباب، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الهلال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الفيصلي 2/2 الهلال، وفاز الهلال بركلات الترجيح، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 1/3 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/3 الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/2 الاتفاق، ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيصلي 2/2 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

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