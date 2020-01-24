محمد صلاح يُعلن تجهيز تمثال خاص به في متحف الشمع في لندن

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أعلن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن مفاجأة سارة للغاية لكل عشاقه ومحبيه في كافة أنحاء العالم، من خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأكد محمد صلاح خلال ذلك مقطع الفيديو أنه يتواجد حالياً في متحف الشمع في العاصمة الإنجليزية لندن، من أجل تجهيز التمثال الخاص به من أجل ضمه إلى بقية تماثيل المتحف العريق.

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يُذكر أن متحف الشمع في لندن يُعد من ضمن أهم المتاحف في العالم بأكمله، حيث يهتم دائماً بعمل تماثيل من الشمع للمشاهير والشخصيات التاريخية من أجل تخليد ذكراها للعالم بأكمله.

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