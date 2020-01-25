الزمالك يستعد لحسم تأهله من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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تعادل فريق الزمالك مع مازيمبي دون أهداف في الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ووصل للنقطة الثامنة، ليضمن بذلك مازيمبي صدارة المجموعة ويصل للنقطة الـ11، ويليله الزمالك، وخاض الفريقان 5 مباريات، أما فريقي زيسكو يونايتد، وبريميرو دي أوجوستو فلكل منهما نقطتين من أربع مباريات.

فريق الزمالك فقد صدارة المجموعة ويرجع السبب للمواجهات المباشرة مع فريق مازيمبي، والتي تصب ذلك في مصلحة الفريق الكونغولي، لتطرح التساؤلات حول كيفية تأهل الزمالك لربع نهائي البطولة في المركز الثاني في المجموعة الأولي.

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وعند فوز أو تعادل زيسكو حين، عندئذ يستقبل بريميرو دي أوجوستو السبت، مما يعني تأهل فريق الزمالك بدون النظر للجولة الأخيرة التي سيتوجه خلالها إلى مدينة أنجولا، فيتفوق فريق الزمالك في المواجهات المباشرة، مع الفريق الزامبي، ويعد هذا التوقع الأول وفقا للمحللين.

أما التوقع الثاني، فيأتي بفوز برويميرو دي أوجوستو خارج الأرض على زيسكو يونايتد، فيصل الفريق إلى النقطة الـ5، وتصبح المباراة الأخيرة فاصلة مع فريق الزمالك، الذي سيحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بهدف نظيف، أو بفارق هدفين في حالة التسجيل لضمان التأهل لربع النهائي.

وانتهت المباراة الأولى بين الزمالك وبريميرو دي أوجوستو، وجاءت بفوز حامل لقب الكونفدرالية بهدفين دون رد في مصر، وعند حالة الإحتكام لنظام لمواجهات المباشرة بين الفرق، حينها يتم الرجوع لفارق الأهداف، ثم الفريق المسجل خارج الأرض في البداية في مباراتي الفريقين.