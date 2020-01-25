معلومات عن “كاسونجو” صاحب صفقة الزمالك “الوحيدة” في الانتقالات الشتوية

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أكد نادي الزمالك، قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو، رسميا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يكون النجم الوحيد المنضم حديثا للنادي الأبيض في يناير الجاري.

وكان “الزمالك”، تعاقد مع “كابونجو” في 2017، ليعار المهاجم الكونغولي عقب ذلك إلى نادي الوحدة السعودي والوداد المغربي قبل استعادته وقيده في قائمة الفريق الأبيض، يرصد التقرير التالي معلومات عن صاحب صفقة النادي الأبيض الوحيدة في موسم الانتقالات الشتوية.

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– لديه 25 عاما ولد في 18 يوليو 1994 في مدينة كينشاسا الكونغولية، يبلغ من الطول 185 سم، وبدأ مشواره الاحترافي مع كرة القدم في نادي كالوم الغيني، واكتشفه التونسي بسام قويدر في 2013، بعدما تعاقد نادي كالوم، الذي قدمه للجمهور كمهاجب في الفريق، وفاز بلقب هداف الدوري الغيني بعد تسجيله 15 هدفاً.

– توهج كابونجو مع الاتحاد حيث سجل 12 هدافًا منهم 8 بقدمه اليمنى و2 باليسرى ومثلهما بالرأس، كما صنع هدفين لزملائه و11 فرصة أخرى للتسجيل ليلفت أنظار مسئولي الزمالك.

– وفي 2017 انتقل كابونجو ليوقع عقدا مع نادي الزمالك في يونيو 2017 مقابل 830 ألف دولار، بعدما رفض عرض النادي الأهلي، مشيرا إلى أن قراراه كان نابعا من “القلب”.

– اشترك “كاسونجو” مع نادي الزمالك في 49 مباراة خلال عام ونصف، وأحرز خلالهم 19 هدفا.

– شارك “كاسونجو” مع نادي الوحدة السعودي خلال 13 مباراة فقط خلال 6 أشهر وتمكن من إحراز 4 أهداف.