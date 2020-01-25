فايلر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي لدراسة النجم الساحلي

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يعقد محاضرة فنية مع لاعبي المارد الأحمر في مساء اليوم السبت، من أجل التحضير للمباراة القادمة أمام فريق النجم الساحلي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر سوف يُناقش مع اللاعبين مساء اليوم كل نقاط القوة والضعف التي ظهرت على فريق النجم الساحلي في آخر 6 مباريات خاضها في الآونة الأخيرة سواء في مسابقة الدوري التونسي أو حتى في مسابقة دوري الأبطال.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن المدرب السويسري سبق له وأن عقد العديد من المحاضرات الفنية مع لاعبي فريق الشياطين الحمر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، نظراً لكونه يعرف جيداً مدى أهمية الفوز وحصد النقاط الثلاث من هذه المباراة.

وشدد المصدر على أن فايلر أخطر اللاعبين أنه لا مجال أمامهم للتعثر في هذا اللقاء، حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في إقصاء الفريق الأهلاوي في نهاية المطاف من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الصراع في هذه المجموعة الثانية على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي قد اشتعل أكثر اليوم السبت، بعدما عاد فريق الهلال السوداني بفوز ثمين بهدف وحيد مقابل لا شيء من خارج أرضه أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

وبناءً على هذه النتيجة تمكن فريق الهلال من رفع رصيده إلى 9 نقاط من 5 جولات، فيما يملك الأهلي في رصيده 7 نقاط فقط ولكن من 4 جولات، أما فريق النجم الساحلي المتصدر يملك في رصيده 9 نقاط من 4 جولات.

وهو الأمر الذي يؤكد بالتالي أن الصراع في هذه المجموعة لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة، علماً بأن المارد الأحمر سوف يحل ضيفاً في هذه الجولة السادسة والأخيرة على فريق الهلال على ملعب أم درمان، مما يجعله مُطالباً بضرورة الفوز على النجم الساحلي مساء يوم غداً الأحد على ملعب السلام في العاصمة القاهرة.

إقرأ أيضاً: محمد صلاح يُعلن تجهيز تمثال خاص به في متحف الشمع في لندن