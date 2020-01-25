موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا الأحد 26/1/2020

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موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، إضافة إلى عشاق النجم حسين الشحات وأيضاً عشاق نادي النجم الساحلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والنجم الساحلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجم الساحلي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، ستكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والنجم الساحلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والنجم الساحلي

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والنجم الساحلي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 36 نقطة من 12 مباراة.

النجم الساحلي، المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي، يمتلك في رصيده 18 نقطة من 12 مباراة.

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