موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني الأحد 26/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وبلد الوليد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق بلد الوليد في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وبلد الوليد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وبلد الوليد

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وبلد الوليد في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 43 نقطة من 20 مباراة.

بلد الوليد، المركز الخامس عشر، يمتلك في رصيده 22 نقطة من 20 مباراة.

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