موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي الأحد 26/1/2020

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق نابولي في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس ونابولي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق نابولي في مساء يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من يوفنتوس ونابولي في مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 20 جولة:

يوفنتوس، المركز الأول في صدارة الترتيب، يمتلك في رصيده 51 نقطة.

نابولي، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

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