موعد مباراة الزمالك القادمة أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

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موعد مباراة الزمالك، يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في وضعية مثالية للغاية في الآونة الأخيرة، بسبب النتائج الإيجابية التي حققها على مستوى كافة المسابقات سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو خاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفارس الأبيض في ضمان تأهله بشكل رسمي يوم أمس السبت إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في لقائه الماضي أمام ضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي.

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وينتظر فريق الزمالك مباراة هامة في الأيام القادمة، حيث من المقرر أن ينزل ضيفاً على فريق وادي دجلة في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 يناير 2020 على ملعب السلام، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أنه لا مجال أمامه من أجل التعثر في أي مباراة قادمة من مبارياته في مسابقة الدوري العام، نظراً إلى الفارق الكبير الذي أصبح متواجداً بينه وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي وأيضاً المتصدر الحالي لجدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة.

واستطاع فريق الزمالك أن يحصد 24 نقطة حتى هذه اللحظة من عمر الموسم، علماً بأنه قد خاض 12 مباراة في انتظار خوض المباريات المؤجلة لديه في الأشهر القادمة، فيما تمكن المارد الأحمر من حصد 36 نقطة في نفس عدد المباريات، أي أن فريق الأهلي فاز في جميع مبارياته دون التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وهو ما يعني بالتالي أن الفارق بين قطبي الكرة المصرية قد وصل إلى 12 نقطة كاملة، علماً بأن مباراة القمة بينهما قد تأجيلها في شهر أكتوبر الماضي، على أن تُقام في شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2020 على ملعب القاهرة الدولي، وهي المباراة التي قد تحسم مصير الزمالك في المنافسة على لقب الدوري.

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