تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي والنجم الساحلي في مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي والنجم الساحلي ضمن مباريات الجولة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق النجم الساحلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / أحمد الشيخ / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في لقاء الليلة كلاً من: شريف إكرامي / أحمد فتحي / أليو بادجي / محمود متولي / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن أشرف / وليد سليمان.

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