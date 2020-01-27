“التليفزيون المصري” ينفي إذاعة مباراة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

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نفى مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للإعلام، إذاعة التليفزيون المصري للمباراة النهائية للأمم الإفريقية لكرة اليد، المقرر إقامتها اليوم، والتي تجمع منتخبي مصر وتونس.

وأضاف المصدر، في تصريح صحفي، أن التلفزيون المصري غير مفوض بنقل المباريات التي تقام خارج الأراضي المصرية، طالما لم يشتر البطولة كاملة أو مباريات الفرق المصرية.

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وكانت القناة المغربية الثالثة الرياضية، أعلنت بث مباراة مصر وتونس في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد التي تقام الساعة السابعة مساء على صالة قصر الرياضة برادس.