موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 28/1/2020

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موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق استقلال دوشنبه من طاجكستان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي السعودي وأيضاً عشاق النجم السوري عمر السومة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال دوشنبه.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي واستقلال دوشنبه قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما الليلة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه فريق استقلال دوشنبه من طاجكستان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، ستكون مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي واستقلال دوشنبه

موعد مباراة الأهلي واستقلال دوشنبه، سوف نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الفيحاء 1/0 الأهلي، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 1/3 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/3 أبها، الدوري السعودي للمحترفين.

الوحدة 2/1 الأهلي، ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الرائد 2/1 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي الأربعة القادمة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

العدالة / الأهلي، السبت 1 فبراير 2020، الساعة 14:25 ظهراً.

الأهلي / الاتفاق، الخميس 6 فبراير 2020، الساعة 19:20 مساءً.

الوحدة / الأهلي، الجمعة 14 فبراير 2020، الساعة 19:25 مساءً.

الأهلي / الفتح، الجمعة 21 فبراير 2020، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي واستقلال دوشنبه على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين، يمتلك في رصيده 29 نقطة من 15 مباراة.

استقلال دوشنبه، المركز الأول في صدارة دوري طاجكستان، يمتلك في رصيده 51 نقطة من 21 مباراة.

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