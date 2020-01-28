موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري اليوم الثلاثاء 28/1/2020

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موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك ووادي دجلة قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ووادي دجلة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك ووادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الزمالك 0/2 أسوان، الدوري المصري الممتاز.

طنطا 3/2 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/2 زيسكو يونايتد الزامبي، دوري أبطال إفريقيا.

الجونة 2/0 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 0/0 مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام مضيفه وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / محمود عبد الرازق شيكابالا / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك ووادي دجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الزمالك، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 24 نقطة من 12 مباراة.

وادي دجلة، المركز الثاني عشر، يمتلك في رصيده 13 نقطة من 14 مباراة.

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