عبدالحفيظ يؤكد استعداد الشناوي للسفر إلى السودان لمواجهة “الهلال”

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن حارس المرمى محمد الشناوي، مستعد وجاهز للسفر للسودان ومواجهة فريق الهلال، السبت المقبل، خلال دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أنه خضغ لكافة الفحوصات الطبية اللازمة إلى جامب لاعبي الفريق المقرر سفرهم للسودان.

وأضاف عبدالحفيظ، أن اللاعب رمضان صبحي في تحسن مستمر، موضحا أن تمزق العضلة الخلفية التئم مؤخرا، ومن المقرر تقييم حالته بشكل نهائي اليوم لتحديد موقفه من الانضمام للفريق المغادر للسودان.

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وأوضح أن اللاعب سعد سمير مدافع الأهلي، سيغادر بعد نحو أسبوعين إلى ألمانيا لاستكمال علاجه وخضوعه لجراحة وتر أكيلس، بعدما تعرض لقطع في الوتر على خلفية مشاركته في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن “الأهلي” يستعد للسفر إلى السودان الخميس المقبل، من أجل إقامة مباراة مع الهلال السوداني، السبت المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.