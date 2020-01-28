“الاتحاد السكندري” يعلن عن تفاصيل فشل استعارة عمار حمدي

Advertisements

قال نادي الاتحاد السكندري، إنه بعد اقتراب النادي من إكمال صفقة استعارة اللاعب عمار حمدي، غير اللاعب وجهته إلى طلائع الجيش، موضحا أن النادي وجه خطابا لـ”الأهلي” بشأن إعادة إعارة حمدي، والذي انضم لصفوف الاتحاد السكندري في يناير الماضي.

وأضاف الاتحاد، في بيان عنه، أن طلب نادي الاتحاد السكندري والذي أعلنه وفقا لرغبة اللاعب التي ألح عليها أكثر من وسيله إعلامية، على خلفية المردود الطيب الذي قدمه خلال استعارته مع النادي.

Advertisements

وتابع النادي، أن إدارته تواصلت مع الأهلي وذكرت أنه دون سبب واضح فضل اللاعب انتقاله إلى طلائع الجيش، مؤكدا أن النادي قدم عرضا ماليا هو الأعلى للاعب لتجديد إعارته مرة أخرى حرصا من الاتحاد على ضمه إلي بعد أن وجد اللاعب الناشئ كل الدعم والمساندة من إدارة وجمهور القلعة الخضراء.

وشدد في بيانه على عمق العلاقات التاريخية مع النادي الأهلي وجميع الأندية الجماهيرية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات ستظل قوية ومتماسكة ولن يعكر صفوها أي شخص، مؤكدا على أن أي لاعب يرتدي الفانلة الخضراء يحصل على شرف كبير في لعبه في الدوري المصري.