موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 29/1/2020

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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ووست هام يونايتد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق وست هام يونايتد في مساء يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، نستعرض لكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 0/1 إيفرتون، الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير 1/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/2 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 2/1 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق شروزبوري تاون 2/2 ليفربول، الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في هذه المباراة أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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