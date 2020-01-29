تركي آل الشيخ يُهدي النادي الأهلي أغنية جديدة ويكشف كلماتها

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فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني كل عشاق النادي الأهلي في كافة أنحاء العالم، بعدما أعلن عن كلمات أغنية النادي الأهلي الجديدة التي قام بكتابتها بصفة شخصية من أجل إهدائها للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي: “قريباً أغنية الأهلي”، ولم يكشف بعد موعد إصدار الأغنية أو المغني الذي سوف يقوم بغنائها إلا أنه نشر كلمات هذه الأغنية.

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وجاءت كلمات أغنية النادي الأهلي الجديدة التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ على النحو التالي:

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمع، جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع، أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات، روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات، الكل كوم والأهلي كوم، الأهلي ده نادي النجوم، دايماً في قلبي وعلمه في إيدي، بهتف باسمه كل يوم.

وسع للبطل اللي كسب الليلادي، الأهلي نادي القرن مش أي نادي، ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي، بطولات كتير طب زينا مين، وافتكروا لو كنتم ناسيين.

الأهلي أهلي وروحي وناسي، ده تاريخ كبير وبقاله سنين، وسع للبطل اللي كسب الليلادي، الأهلي نادي القرن مش أي نادي، ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي.

يُذكر أن الخلاف بين المستشار تركي آل الشيخ وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد انتهى على خير في الأشهر الماضية، حيث تصالح كلاً من الطرفين سوياً وزار كلاً منهما الآخر في بلده، مما أعاد العلاقات الطيبة من جديد إلى طبيعتها بين جميع الأطراف.

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