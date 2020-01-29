موعد مباراة برشلونة وليغانيس في كأس ملك إسبانيا الخميس 30/1/2020

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موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة وصيف النسخة الماضية لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليغانيس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليغانيس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وليغانيس قبل هذه المباراة القادمة بينهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، يستعد فريق برشلونة وصيف النسخة الماضية لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وليغانيس تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليغانيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، ستكون مباراة برشلونة وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات برشلونة وليغانيس

موعد مباراة برشلونة وليغانيس، نستعرض لكم الآن نتائج فريق برشلونة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إسبانيول 2/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

برشلونة 3/2 أتلتيكو مدريد، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

برشلونة 0/1 غرناطة، الدوري الإسباني.

إيبيزا 2/1 برشلونة، دور ال32 من كأس ملك إسبانيا.

فالنسيا 0/2 برشلونة، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن مواعيد مباريات برشلونة الأربعة القادمة في مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

برشلونة / ليفانتي، الأحد 2 فبراير 2020، الساعة العاشرة مساءً.

ريال بيتيس / برشلونة، الأحد 9 فبراير 2020، الساعة العاشرة مساءً.

برشلونة / خيتافي، السبت 15 فبراير 2020، الساعة الخامسة مساءً.

برشلونة / إيبار، السبت 22 فبراير 2020، الساعة الخامسة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من برشلونة وليغانيس في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 21 جولة من عمر الموسم:

برشلونة، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 43 نقطة.

ليغانيس، المركز التاسع عشر، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

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