موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين الخميس 30/1/2020

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موعد مباراة النصر وضمك، يستعد فريق النصر حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق ضمك في عصر يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي نور الدين أمرابط، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر وضمك، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر وضمك، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر وضمك قبل هذه المباراة القادمة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر وضمك

موعد مباراة النصر وضمك، يستعد فريق النصر حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق ضمك في عصر يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة النصر وضمك تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر وضمك والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر وضمك، ستكون مباراة النصر وضمك منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر وضمك

موعد مباراة النصر وضمك، نستعرض لكم الآن نتائج فريق النصر في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الفيحاء 4/1 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 1/1 التعاون، وفاز النصر بركلات الترجيح، كأس السوبر السعودي.

النصر 1/1 الاتحاد، الدوري السعودي للمحترفين.

العدالة 1/0 النصر، ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتفاق 1/0 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

وإليكم الآن مواعيد مباريات النصر الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة مع احتمالية وجود تغييرات على مواعيد مباريات العالمي في مسابقة دوري أبطال آسيا:

النصر / الفتح، الخميس 6 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 17:20 مساءً.

النصر / السد القطري، الثلاثاء 11 فبراير 2020، دوري أبطال آسيا، الساعة الثامنة مساءً.

الشباب / النصر، الجمعة 14 فبراير 2020، الدوري السعودي للمحترفين، الساعة 17:25 مساءً.

العين الإماراتي / النصر، الثلاثاء 18 فبراير 2020، دوري أبطال آسيا، الساعة السادسة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من النصر وضمك في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة:

النصر، المركز الأول، يمتلك في رصيده 33 نقطة.

ضمك، المركز الأخير، يمتلك في رصيده 9 نقاط فقط لا غير.

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