شوقي غريب: قرار مشاركة صلاح في الأوليمبياد في يده

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أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه تلقى عروضا كثيرة من اليابان وإسبانيا والإمارات، وأيضا كوريا، لمباريات ودية دون دفع أي نقود بل سيتم تحمل تكاليف السفر والإقامة من الجانب الآخر، قائلا في مداخلة له لقناة “أون سبورتس”، إنه طلب عدم مواجهة أي فرق لن تتأهل للأوليمبياد.

وأضاف غريب، أن هناك 12 فريقا تأهلوا لمباريات الأوليمبياد، ويحتاج لمبارتين فقط في شهر مارس بفترة التوقف، والتي تعتبر فترة مختلفة عن فترات التوقف التالية.

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المدير الفني للمنتخب الأولمبي قاد المنتخب للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليضمن بذلك بطاقة التأهل إلى الأولمبياد المقبلة.

وأوضح غريب أن فترة الأولمبياد تشهد فترة استعدادات من قبل الفرق الأوروبية للدوريات ولذلك فقرار المشاركة بالأولمبياد سيكون في يد اللاعب الدولي محمد صلاح وناديه ليفربول، مبديا قلقه من عم مشاركة حراس المنتخب الأولمبي في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فكر في استدعاء حارس أكثر خبرة، لأن قائمة المنتخب المشاركة في الأوليمبياد تضم حارسين فقط.