الصفاقسي التونسي يطلب إعارة حسن السيد

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أكد أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن إدارة النادي تلقت عرضا من فريق الصفاقسي التونسي، لإعارة خدمات حسين السيد لمدة 6 أشهر، مشيرا في تصريحات له، إلى أن إدارة النادي تدرس الأمر.

وأوضح مصدر مقرب من حسين السيد، أنه تلقى عرضا خارجيا في فترة الانتقالات الشتوية، والتي من المقرر أن تغلق خلال الساعات المقبلة، بالإضافة لعرض آخر عربي ولم يكشف عن اسم النادي، مؤكدا أن إدارة النادي الأهلي تدرس العروض.

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وقال المصدر، إن اللعب حسين السيد يرغب في الاختراف بعد نجاحه في الدوري السعودي الذي أقيم في الموسم الماضي بقترة إعارته مع فريق الاتفاق.

حسين السيد ظهير النادي الأهلي، لم يدخل حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق في هذا الموسم، كما أنه لم يشارك بأي مباراة رسمية، وكان المدرب السويسري يعتمد على علي معلول ومحمود وحيد، فيما خاص الموسم الماضي السيد تجربة احترفية مع فريق الاتفاق السعودي، ولعب 34 مباراة في المسابقات، سجل خلالها هدفين، وصنع هدف جديد.