الإعلان عن أسماء الكبار المنضمين للمنتخب المصري الأولمبي بأولمبياد طوكيو

Advertisements

حقق المنتخب الأولمبي لقب بطولة إفريقيا تحت سن 23 عاماً، حيث تم استضافة فعاليات البطولة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2018، وضمن بهذا الفوز المنتخب المصري الأولمبي في التأهل لدورة الأولمبياد بطوكيو خلال الصيف القادم 2020.

تضمنت اللوائح المنظمة لبطولة الأولمبياد أنه من حق المنتخب المتأهل أن يستعين بـ 3 من اللاعبين فوق سن الـ 23 عاماً، ليشاركوا في منافسات البطولة.

Advertisements

وكشف الرياضي والإعلامي الكبير الكابتن أحمد شوبير أن المدير الفني للفريق الأولمبي شوقي غريب قد استقر بعد مشاركة جهازه الإداري المعاون على 3 من اللاعبين الكبار الذين سوف ينضمون إلى المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو 2020.

جاءت تلك التصريحات من الإعلامي شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس الذي يتم إذاعته عبر أون سبورت إف إم، حيث أعلن عن قائمة اللاعبين الكبار المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، وهم:

اللاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول البريطاني، ويسعى اللاعب للحصول على موافقة نادي ليفربول للمشاركة في أولمبياد طوكيو خلال صيف 2020.

حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي.

مدافع نادي وست بروميتش ألبيون أحمد حجازي.

وأضاف كابتن أحمد شوبير أن المنتخب المصري الأولمبي يحتاج إلى العمل على تعزيز الدفاع وحراسة المرمى، حيث أنه بحاجة إلى الخبرات في تلك المراكز الحساسة لتعزيز أدائه داخل الملعب.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي المصري، قد تأهل خلال أولمبياد طوكيو السابقة، ومعه منتخبا كوت ديفوار، ومنتخب جنوب أفريقيا عن قارة إفريقيا.

أقرا المزيد الزمالك يستعد لمباراة السوبر الأفريقي