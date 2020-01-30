الزمالك يستعد لمباراة السوبر الأفريقي

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أوضحت مصادر بنادي الزمالك، أن إدارة النادي أبلغت المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض المباراة أمام فريق الترجي التونسي بلقاء السوبر الأفريقي في 14 فبراير المقبل، وأكدت المصادر، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي ناقش مع المدير الفني الأمر قبل سفره لأنجولا.

ووفقا للمصدر فقد اعتمد الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك قائمته الخاصة للمباراة، ومن المقرر إرسالها خلال الساعات المقبلة، ليعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صجفيا الاثنين المقبل، للكشف عن تفاصيل جديدة بالمباراة، وذلك عقب إرسال مذكرة لاتحاد الكرة الأفريقي بخوض المباراة.

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وكان اتحاد الكرة الأفريقي “الكاف”، خاطب نادي الزمالك، لإرسال قائمة المبارة، والتي تتكون من 25 فرضا، و18 لاعبا، وتضم أيضا 7 من أفراد الجهاز الفني، لترتيب الإقامة وإرسال التأشيرة قبل 31 من يناير الجاري.

وخاض فريق نادي الزمالك أول مران له أول أمس في أنجولا، ليستعد للجولة الختامية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بأنجولا.