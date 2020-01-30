مران الأهلي يتسبب في 3 إصابات قبل مواجهة الهلال السوداني

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يقوم النادي الأهلي بإجراء تدريبات جماعية على ملعب مختار التتش استعداداً لمباراة القلعة الحمراء أمام نادي الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم السبت القادم ضمن مباريات المرحلة الـ 6 وهي المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقد شهدت فترة مران النادي الأهلي مشاركة محمد الشناوي بعد أن تعافى من إصابته بكدمة في الظهر التي قد تعرض لها اللاعب في مباراة النجم الساحلي التي تمت مسبقاً، والتي أقيمت مساء يوم الأحد السابق ضمن مرحلة المجموعات في البطولة.

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كما شارك اللاعب رمضان صبحي في مران اليوم، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة بتمزق بالعضلة الخلفية قد أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة السابقة، وقد تلقى اللاعب تحذيرات مسبقة طبية بعدم الاحتكاك القوي بالكرات المشتركة.

مران الأهلي يشهد 3 إصابات

تعرض اللاعب أحمد الشيخ إلى إصابة في الوجه، وقد تدخل الجهاز الطبي للقلعة الحمراء وتم علاج اللاعب، كما أصيب اللاعب أليو بادجي في الأنف بالإضافة إلى إصابة أحمد فتحي بكدمة قبل أن يعود الثنائي الأخير إلى المران الجماعي.

تسعى القلعة الحمراء خلال مباراة نادي الهلال السوداني المقرر إقامته يوم السبت القادم للخروج بنتيجة التعادل أو الفوز من أجل عبور مرحلة المجموعات من البطولة القارية، واستكمال البطولة من خلال المشاركة بدور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الثانية قبل أن يتم انطلاق المرحلة الـ 6 من عمر البطولة القارية حيث جمع الفريق 10 نقاط في مقابل النجم الساحلي التونسي، ونادي الهلال السوداني اللذان يحتلان المركز الثاني، والثالث برصيد 9 نقاط، ويأتي بآخر المجموعة نادي بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط حققها بعد أن تعادل مع النادي الأهلي بهدف لكلاً الفريقين في زيمبابوي.

يجدر هنا الإشارة إلى أن الجولة الـ 6 والتي تعد المرحلة الأخيرة للبطولة سوف تقام يوم السبت القادم، وسوف يلعب النادي الأهلي أمام نادي الهلال السوداني بملعب الجوهرة الزرقاء، وفي مقابل تلك المباراة سوف يستضيف نادي النجم الساحلي نظيره نادي بلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب رادس بالدولة التونسية.

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