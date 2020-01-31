مصطفى محمد يُهدد بالرحيل عن الزمالك في حالة عدم حصوله على 10 مليون سنوياً

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ذكرت تقارير صجفية مصرية أن النجم الشاب مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد هدد إدارة القلعة البيضاء بعدم تمديد عقده، وذلك في حالة عدم حصوله على مبلغ 10 مليون بصفة سنوية انطلاقاً من الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن مصطفى محمد ليس لديه أي مانع على الإطلاق في تجديد عقده مع نادي الزمالك، إلا أنه لن يوافق على حدوث ذلك التجديد في حالة عدم تعديل قيمة الراتب السنوي في العقد، والحصول على مبلغ 10 مليون جنيه مصري.

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وأشارت أيضاً إلى أن اللاعب بات يعتقد أنه يستحق الحصول على ذلك المبلغ، نظراً إلى المستوى الرائع الذي قدمه مع الفارس الأبيض طيلة الأشهر الماضية، إضافة إلى نجاحه في التتويج بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً رفقة منتخب مصر الأولمبي.

وشددت التقارير على أن مصطفى محمد يرغب في الانتظار حتى الصيف المقبل على ملف تجديد عقده مع الزمالك، حيث من المقرر أن يُشارك مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو صيف العام القادم 2020، وهو ما يعني أن تألقه في أولمبياد طوكيو سوف يضمن له بدون أدنى شك وصول عروض احتراف من القارة الأوروبية.

وأوضحت أن مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على منح اللاعب راتب سنوي في العقد الجديد تصل قيمته إلى 5 مليون جنيه، وخاصة وأن اللاعب لا يزال لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير مع فريق الزمالك في الفترة الماضية، علماً بأن المفاوضات بين مصطفى محمد وبين أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة قد وصلت إلى 7 مليون جنيه حتى الآن في انتظار ما ستُسفر عنه هذه المفاوضات.

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