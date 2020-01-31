ريال مدريد يتفوق على كبار أوروبا ويتعاقد مع موهبة فياريال “مورانتي”

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نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التفوق على كبار الأندية الأوروبية مثل برشلونة ومانشستر سيتي، بعدما تعاقد بصفة رسمية مع اللاعب الموهوب إيفان مورانتي قادماً من صفوف نادي فياريال الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إيفان مورانتي صاحب ال19 عاماً يُعتبر من ضمن أفضل اللاعبين الشباب في الوقت الحالي داخل إسبانيا، حيث قدم مستويات رائعة للغاية مع فريق فياريال للشباب.

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وأشارت أيضاً إلى أن المحطة القادمة له سوف تكون مع فريق ريال مدريد للشباب، على أن يتم الاستعانة به في الفريق الأول مع مرور السنوات القادمة بحسب رؤية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي دائماً ما يُفضل الاعتماد على العناصر الشابة التي يتم تكوينها داخل البيت الملكي.

وشددت الصحيفة على أن هذه الصفقة قد حُسمت بعد موافقة اللاعب نفسه على عرض ريال مدريد، بسبب رغبته في العمل تحت إشراف النجم السابق راؤول جونزاليس مدرب فريق ريال مدريد للشباب حالياً، إضافة إلى العمل تحت إشراف النجم السابق زين الدين زيدان مدرب الفريق الأول حالياً.

يُذكر أن إيفان مورانتي قد ساهم في فوز فريق فياريال للشباب في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني للشباب، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا للشباب، مما جعل الصراع يشتعل من أجله طيلة الأشهر الماضية.

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