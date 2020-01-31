موعد مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة 31/1/2020

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موعد مباراة الهلال وأبها، يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق أبها في عصر اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال وأبها، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال وأبها، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال وأبها قبل هذه المباراة بينهما عصر اليوم في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال وأبها

موعد مباراة الهلال وأبها، يستعد فريق الهلال لملاقاة مضيفه فريق أبها في عصر اليوم الجمعة الموافق 31 يناير 2020 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الهلال وأبها تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وأبها والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال وأبها، ستكون مباراة الهلال وأبها منقولة بشكل حصري في عصر اليوم الجمعة عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي مشاري القرني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال وأبها

موعد مباراة الهلال وأبها، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الهلال وأبها في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020 بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة:

الهلال، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 32 نقطة.

أبها، المركز الثامن، يمتلك في رصيده 23 نقطة.

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