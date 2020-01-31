موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 1/2/2020

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موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وساوثهامبتون قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق ساوثهامبتون في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وساوثهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وساوثهامبتون

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 70 نقطة بفارق 19 نقطة عن المركز الثاني.

ساوثهامبتون، المركز التاسع، يمتلك في رصيده 31 نقطة.

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