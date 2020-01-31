نادر شوقي: سعر رمضان صبحي يصل لـ10 ملايين جنيه إسترليني

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قال نادر شوقي المدير التنفيذي لنادي الجونة، في مداخلة له بإذاعة “إون سبورت إف إم”، أن أغلى لاعب في الدوري المصري لا يتعدى ثمنه الـ15 ألف جنيه، موضحا أن أغلى لاعب حاليا هو رمضان صبحي.

وأوضح “شوقي”، أن رمضان صبحي بدأ التسويق له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن الممكن أن يصل سعره لـ10 ملايين جينه إسترليني، ولا يمكن للأهلي أو أي نادي مصري شراء لاعب بهذا الثمن، مشيرا إلى أن رمضان صبحي وصل لهذا السعر لأنه لاعب في الدوري الإنجليزي.

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وتابع المدير التنفيذي لنادي الجونة، أنه كان يتمنى أن يكون وكيلا لحسام حسن اللاعب السابق للأهلي والزمالك والمدرب الحالي، لأنه كان سيذهب به لعالم الاحتراف بحسب قوله.