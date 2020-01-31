موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا السبت 1/2/2020

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موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الهلال السوداني في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب أم درمان على أرض دولة السودان، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والهلال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الهلال السوداني في مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب أم درمان على أرض دولة السودان، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والهلال، ستكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب كلاً من الأهلي والهلال في الموسم الحالي 2019 / 2020 على الصعيد المحلي حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 36 نقطة من 12 مباراة.

الهلال، المركز الثاني في ترتيب الدوري السوداني، يمتلك في رصيده 32 نقطة من 15 مباراة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم تشكيل الأهلي المتوقع في مباراته القادمة أمام فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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