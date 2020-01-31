رسمياً .. نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020

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أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020، بعدما انتهت جميع مباريات الدور ثمن النهائي في مساء يوم أمس الخميس.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020، علماً بأن الدور ربع النهائي سوف يشهد تواجد نادي وحيد فقط من الدرجة الثانية وهو فريق ديبورتيفو ميرانديس.

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وإليكم الآن نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020:

ريال مدريد / ريال سوسيداد.

أتلتيك بيلباو / برشلونة.

غرناطة / فالنسيا.

فياريال / ديبورتيفو ميرانديس.

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