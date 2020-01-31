موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو في دوري أبطال إفريقيا السبت 1/2/2020

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موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في عصر يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وبريميرو دي أغوستو قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي في عصر يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على أرض دولة أنجولا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، ستكون مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وبريميرو دي أغوستو

موعد مباراة الزمالك وبريميرو دي أغوستو، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك وبريميرو دي أغوستو على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الزمالك، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 25 نقطة من 13 مباراة.

بريميرو دي أغوستو، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الأنجولي، يمتلك في رصيده 40 نقطة من 16 مباراة.

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