الأهلي يُقرر تخصيص مبلغ شهري لمساعدة مؤمن زكريا على العلاج من مرضه

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تخصيص مبلغ شهري، من أجل مساعدة اللاعب مؤمن زكريا على العلاج من المرض الذي أصابه في الأشهر الماضية.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل خطاباً رسمياً إلى وزارة الشباب والرياضة، من أجل إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم صرف المبلغ الشهري بصفة رسمية لؤمن زكريا.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي الأهلي سوف يواصل عملية دعم مؤمن زكريا في الفترة القادمة حتى يتعافى تماماً من المرض، علماً بأن اللاعب كان قد كشف مع نهاية الموسم الماضي عن إصابته بذلك المرض، وبالتالي خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

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