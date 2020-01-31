تحليل خطة فايلر لإدارة مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

Advertisements

يستعد النادي الأهلي المصري مع المدرب رينيه فايلر السويسري الجنسية لمباراة نادي الهلال السوداني في تمام الساعة الـ 9:00 من مساء الغد السبت خلال الجولة الـ 6 والأخيرة من عمر البطولة الأفريقية في ختام مباريات المجموعة الثانية.

يتصدر النادي الأهلي المجموعة حتى الوقت الراهن، ولم يحسم موقفه بعد من الصعود إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية أو الفوز فقط من أجل تصدر المجموعة وتفادي أوائل المجموعات الأخرى من أجل رفع نسبة وصوله إلى الدور النصف نهائي من بطولة أبطال أفريقيا.

Advertisements

أعلن مدرب النادي الأهلي رينيه فايلر عن اختياره 21 لاعباً للمشاركة في مباراة الفريق الأول أمام منادي الهلال السوداني، ومن ضمنهم:

اللاعب أحمد الشيخ تم اختياره لأسباب فنية.

رمضان صبحي.

اللاعب محمد محمود.

حمدي فتحي.

سعد سمير.

محمود وحيد.

طريقة لعب النادي الأهلي مباراة الغد ضد الهلال السوداني؟

قدم مدرب النادي الأهلي أداء كروي مبهر مع الفريق الأول للقلعة الحمراء ببطولة الدوري، لكن المدرب السويسري الجنسيه فقط بريقه خلال أداء بطولة أبطال إفريقيا في معظم مباريات البطولة، قد عزأ المدرب السويسري هذا الاختلاف في أداء الفريق الأول للنادي الأهلي، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تعد أصعب من بطولة الدوري المصري.

يؤمن مدرب النادي الأهلي بطريقة اللعب 4/ 2/ 3/ 1، حيث أن رينيه فايلر لم يغير تلك الطريقة في كافة مباريات النادي الأهلي، ولكن خلال الوقت الراهن فإنه مجبراً على تغيير تلك الطريقة التي لم تسعفه خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال 4 نسخ متتالية.

لم يجبر رينيه فايلر على طريقة 4/ 2/ 3/ 1، لكن مجبراً أيضاً في العمل على وضع سيناريو محدد لمباراته القادمة، ليقوم بوضع السيناريوهات المحتملة للمباراة منذ البداية، وفي حالة التقدم، أو في حالة التعادل، وكذلك في حالة الهزيمة، مع توضيح أدوار نجوم دكة البدلاء التي يجب أن يقوم المدرب بشرحها بشكل وافي ودقيق قبل المباراة.

المفاجأة الأولى: طريقة اللعب 4/ 3/ 3

تعد طريقة اللعب 4/ 3/ 3 هي الطريقة المناسبة للاعب مباراة الأهلي أمام نادي الهلال السوداني، حيث أن رينيه فايلر قد يفكر خلال المباراة القادمة في تغيير طريقة اللعب من أجل السيطرة بالكامل على وسط الملعب، مع الحد من خطورة وتأثير الهجمات المرتدة، وليس تلك الطريقة من أجل السيطرة فقط على وسط الملعب ولكن من أجل تغطية هاني ومعلول في مواجهة ظهيري نادي الهلال السوداني، مع منح الفرصة لاستغلال المساحة بين الظهير الأيمن أظهر الطاهر، والظهير الأيسر فارس عبدالله التي تعد نقطة الضعف للنادي الأزرق مع قلبي الدفاع عمر حسن وعبداللطيف بوي.

المفاجأة الثانية: أحمد فتحي

في حالة اعتماد طريقة اللعب 4/ 3/ 3، فإن طريقة اللاعب تثير العديد من التساؤلات حول الثالث مع أليو ديانج، وعمرو السولية، وهنا يظهر بوضوح اسم اللاعب أحمد فتحي للعديد من الأسباب، ومنها:

إجادة اللاعب أحمد فتحي لهذا الدور بـ مركزه الأصلي.

صدارة اللاعب أحمد فتحي البدنية في استرجاع الكرة.

قدرة اللاعب أحمد فتحي في الضغط على المنافسين.

يستطيع اللاعب أحمد فتحي أن يقوم بتغطية محمد هاني، وتدعيمه في مواجهة ثغرة نادي الهلال السوداني فارس عبدالله.

المفاجأة الثالثة: اللاعب كهربا

قدم اللاعب كهرباء أداء مناسب امام نادى بلاتنيوم الزيمبابوي، كما تألق اللاعب كهرباء في مباراة نادي طنطا بطريقة 4/ 3/ 3، وهذا سوف يؤدي من تخفيف الأعباء على الدفاع، وبالتالي فإن قدرة اللاعب على المراوغة بالإضافة إلى امتلاكه السرعة المناسبة تكون من الأمور المفيدة من أجل سحب النادي الأهلي إلى الهجوم خلال مباراة نادي الهلال السوادني، مع إيقاف اللاعب أطهر الطاهر نجم الهلال من الجانب الهجومي مع الاعتماد عليه أساسياً سوف يكون مفاجأة أثناء اللقاء الكروي، كما أن كهربا لم يشارك مع رينيه فايلر منذ بداية انضمامه إلى القلعة الحمراء.

المفاجأة الرابعة: أليو بادجي

قد يعد جلوس اللاعب السنغالي أليو بادجي على دكة البدلاء أمراً منطقياً حيث أن اللاعب لم يشارك الفريق الأول إلا خلال ثواني معدودة أمان النجم بوجود المهاجم الأساسي مروان محسن، واللاعب النيجيري جونيور أجايي الذي أوضح تألقه مع رينيه فايلر بها المكان، مما يجعل مشاركة أليو بادجي بمبارة الهلال السوداني مفاجأة من العيار الثقيل للفريق المضيف.

ضرورة مشاركة رامي ربيع

يمتلك نادي الهلال السوداني العديد من المميزات المذهلة بالكرات الهوائية، خصوصاً عند التسجيل، من أبرزهم المهاجم الشاب محمد الضي، الذي يدفع رينيه فايلر لمواصلة الاعتماد على اللاعب رامي ربيعة الذي ظهر خلال تلك الفترة بعيداً عن مستواه خلال مباراتين على التوالي، ويتميز الهلال السوداني بالكرات العالية، خصوصاً من اللاعب محمد الضي مما يجبر المدرب السويسري على تأجيل منح اللاعب رامي ربيعة راحة.

أقرا المزيد الأهلي يُقرر تخصيص مبلغ شهري لمساعدة مؤمن زكريا على العلاج من مرضه