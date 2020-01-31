موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني السبت 1/2/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مساء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الأول، يمتلك في رصيده 46 نقطة.

أتلتيكو مدريد، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 36 نقطة.

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