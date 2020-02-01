شوقي غريب يكشف مصير مشاركة صلاح في الأولمبياد

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قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، إن الوقت مبكر حول الحديث عن انضمام اللاعب الدولي محمد صلاح لمنتخب الفراعنة في الأولمبياد، وأكد أن القرار يرجع لصلاح ومدربهن كما أنه لم يتواصل مع أحد منهما حتى الآن.

وأوضج المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال في تصريحات صحفية له جاءت قبل مباراة ساوثهامبتون ، أنه لم يحدد موقفه من انضمام صلاح لمنتخب بلاده في الأولمبياد.

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وقال المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، إن المنتحب يستعد لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال 3 فترات، أولهما في شهر مارس المقبل، والثانية في يونيو، ليكون التجمع الثالث قبل البطولة بشهر واحد، على أن يخوضوا أربعة مباريات ودية.