يورجن كلوب يوضح إمكانية رحيل الدولي محمد صلاح عن ليفربول

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علق المدير الفني لنادي ليفربول البريطاني يورجن كلوب على إمكانية رحيل اللاعب الدولي المصري ولاعب نادي ليفربول محمد صلاح خلال الموسم الكروي القادم.

وأضاف المدير الفني لنادي ليفربول خلال تصريحاته بفعاليات المؤتمر الصحفي لمباراة نادي ساوثهامبتون، خلال إجابته على سؤال موجه إليه عن إمكانية رحيل الدولي محمد صلاح عن نادي ليفربول البريطانية، اعتقد أن اللاعب محمد صلاح سوف يستمر مع الفريق، وطرح يورجن كلوب على موجه السؤال سؤالاً هل سمعت شيئاً مختلفاً؟

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وأوضح يورجن كلوب، أنه لا يمكننا أن تعرف نية اللاعب الدولي محمد صلاح هل يرغب في البقاء مع ليفربول أم ينوي الرحيل، وأضاف اعتقد أن الدولي محمد صلاح قد استقر هنا.

وتابع المدير الفني لنادي ليفربول، ليس لدي أي فكرة عن موضوع انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح، وليس لدي أي معلومات أو أنباء عن انتقال أي لاعب أخر في نادي ليفربول، وأضاف لم يخطر ببالي هذا السؤال مسبقاً إلا بعد أن وجه إلى هذا السؤال الآن عن رحيل الدولي محمد صلاح عن نادي ليفربول.

وأضاف يورجن كلوب، في حالة أنني لم أسمع شيئاً لا أسال أي لاعب عن خططه للموسم القادم أو حتى عن خططه خلال العامين القادمين، في حالة أن الأمور تتضح لي أنهم مستمرون مع نادي ليفربول.

واختتم يورجن كلوب تصريحاته عن مدة عقد اللاعب الدولي محمد صلاح في نادي ليفربول، اعتقد أن فترة عقد محمد صلاح مع ليفربول طويلة، ولكنني لا أعلم مدتها بالتحديد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح قد سجل 16 هدفاً خلال الموسم الكروي الراهن، خلال 32 مباراة قد شارك فيها اللاعب بمختلف المسابقات الكروية، كما ساهم اللاعب في صناعة 9 أهداف أخرين خلال نفس الموسم.

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