أهم المعلومات عن شوبير الأبن مفاجأة الأهلي بالقائمة الأفريقية

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صرح النادي الأهلي عن قيد مصطفى شوبير حارس المرمى الشاب بالقائمة الإفريقية ليصبح عدد اللاعبين بالقلعة الحمراء حتى نهاية البطولة الأفريقية 30 لاعباً.

وأصبح حارس المرمى مصطفى شوبير هو حارس المرمى الرابع المدرجة على قائمة النادي الأهلي بعد كلاً من:

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شريف إكرامي. محمد الشناوي علي لطفي.

ولم يقيد النادي الأهلي خلال تاريخ الكروي بالبطولات الأفريقية 4 حراس مرمى، إلا بقائمة دوري أبطال أفريقيا لعام 2008 بعد أن أعلن النادي عن ضم الحارس الفلسطيني من أجل تعويض هروب حارس المرمى عصام الحضري الذي استمر بالقائمة مع زميله أمير عبدالحميد وأحمد عادل عبدالمنعم.

أهم المعلومات عن حارس الأهلي الشاب مصطفى شوبير

حارس المرمى مصطفى شوبير هو نجل قائد النادي الأهلي وحارسه الأسبق، والإعلامي الرياضي الشهير كابتن أحمد شوبير . يبلغ مصطفى شوبير من العمر 20 عاماً من مواليد عام 2000 ميلادياً. انضم مصطفى شوبير إلى النادي الأهلي عن طريق الاختبارات، وتفاجأ أن الاختبارات لا تطلب للناشئين من مواليد عام 2000، ليتوجه بعدها إلى الاختبارات الخاصة بمواليد عام 1997 دون معرفة القائمين على الاختبارات أنه نجل حارس المرمى أحمد شوبير إلا بعد أن نجاح واجتاز الاختبارات. لعب مصطفى شوبير بجميع المراكز الرياضية قبل عام 2006 ميلادياً، ولكنه قرر الاستقرار على مركز حراسة المرمى عقب مشاهدة جيانلويجي بوفون الحارس الإيطالي الشهير في مونديال عام 2006، وقيادته الازوري للفوز في مونديال 2006. مصطفى شوبير هو قائد منتخب مصر للشباب، كما وقاد النادي الأهلي للشباب، ولعب للمنتخب الأوليمبي، ولكنه قد خرج من القائمة في بطولة أفريقيا تحت سن 23 عاماً السابقة لحساب الثلاثي، محمد صبحي، عمرو رضوان، وعمر صلاح. كاد مصطفى شوبيرة أن يحترف بهولندا بنادي إكسيلسيور، حيث خاض معه فترة معايشة، ولكنه تمسك بالبقاء في النادي الأهلي على الرغم من محاولات أحمد حسام ميدو، حسام غالي والدولي محمد صلاح باقناعه بخوض التجربة بحد قول والده أحمد شوبير. يرى أحمد شوبير أن ابنه مصطفى يعد حارساً من العيار الثقيل، وسوف يكون حارس المستقبل مطالباً الجماهير نسيان أنه نجله أثناء الحكم عليه. يرى مصطفى شوبير أن أسلوبه قريب الشبه من حارس مرمى نادي توتنهام الفرنسي وحارس مرمى المنتخب الفرنسي هوجو لوريس بطل كأس العالم بروسيا. تلقي مصطفى شوبير عام 2018 عرضين من نادي سموحة ونادي الجونة وكان لديه فرصة للاحتراف في أسبانيا، ولكن مصطفى شوبير قد أعلن رفضه وجدد للنادي الأهلي بقيمة 60 ألف جنيهاً بنفس العام بحسب التصريحات التي أدلى بها والده. خلال وقت سابق دخل شوبير لاول مرة فى تاريخه بالقائمة الأولية للنادي الأهلي في مباراة نادي بتروجيت بالدور الأول التى تم إقامتها فى بداية شهر ديسمبر لعام 2018، ولكنه قد ظهر في القائمة كان الموسم السابق عندما ضم الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير السابق للنادي الأهلي إلى قائمة القلعة الحمراء، في مواجهة النادي المصري خلال الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ19 من الدوري . مصطفى شوبير يملك الفرصة من أجل كسر رقم والده أحمد شوبير الذي انتقل خلال عام 1977 للنادي الأهلي وهو على مشارف الـ 17 عاماً، ولعب أول مباراة رسمية له خلال عام 1984 ميلادياً مع النادي الأهلي.

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