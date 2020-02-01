محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام ساوثهامبتون في البريميرليج

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ساوثهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون في مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، على أن تنطلق تحديداً بداية من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول وساوثهامبتون ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ساوثهامبتون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: أليكس أوكسليد تشامبرلين / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لدى فريق ليفربول كلاً من: أدريان / ديان لوفرين / نابي كيتا / مينامينو / أدم لالانا / ديفوك أوريجي / جويل ماتيب.

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