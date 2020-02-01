تشكيل ريال مدريد الرسمي الليلة في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه وجاره فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مساء اليوم السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / توني كروس / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: كريم بنزيمة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء لدى فريق ريال مدريد كلاً من: ألفونس أريولا / ميليتاو / مارسيلو فييرا / خاميس رودريغيز / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور.

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