الزمالك يحسم موقفه الرسمي من مباراة السوبر الإفريقي الإثنين المقبل

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أعلن نادي الزمالك بصفة رسمية اليوم السبت أن مجلس إدارة القلعة البيضاء سوف يحسم موقفه النهائي بخصوص خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة كأس السوبر الإفريقي القادمة في يوم الإثنين المقبل.

وأكد الزمالك عبر بيان رسمي أن رئيس مجلس إدارة النادي سوف يعقد مؤتمراً صحفياً في مقر النادي ظهر يوم الإثنين القادم، على أن يشهد ذلك المؤتمر الحديث عن العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها موقف النادي من خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

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وأشار أيضاً إلى أن النادي لديه شرطين أساسين من أجل الموافقة على خوض هذه المباراة، وهما موافقة الحكومة المصرية على سفر بعثة الزمالك إلى قطر، إضافة إلى قيام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقناع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم بكتابة تعهد على دولته من أجل ضمان السلامة والأمان لبعثة الزمالك في قطر.

يُذكر أن رئيس نادي الزمالك قد شدد خلال تصريحات له يوم أمس الجمعة أنه في حالة عدم تنفيذ هذه المطالب، سوف يُعلن النادي وقتها عدم السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة ثم مطالبة الكاف بنقل المباراة إلى أي مكان آخر.

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