الأهلي ينفي غياب محمد الشناوي عن مباراة الهلال السوداني الليلة

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نفى النادي الأهلي بصفة رسمية كل الأنباء الواردة في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية غياب النجم محمد الشناوي عن صفوف الفريق الأول في مباراة الليلة أمام فريق الهلال السوداني بداعي الإصابة.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات مغرضة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن محمد الشناوي جاهز بنسبة 100% من أجل حراسة مرمى المارد الأحمر الليلة أمام فريق الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء، مشدداً في الوقت ذاته على أن اللاعب لا يُعاني تماماً من وجود أي ألم على مستوى الظهر.

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