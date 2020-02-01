تشكيل الأهلي الرسمي الليلة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي والهلال في مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء على أرض دولة السودان، على أن تنطلق تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي والهلال ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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