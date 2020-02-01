التفاصيل كاملة بشأن مقترح بطولة الأندية الإفريقية وشروط المشاركة فيها

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صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن التفاصيل كاملة عن مقترح بطولة الأندية الأفريقية الذي تم التقدم به من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ومن المقرر أن يحقق هذا المقترح أرباح تصل إلى 3 مليار دولار أمريكي خلال 5 سنوات.

تقدم جياني انفانتينو اليوم السبت تقدم العديد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير أداء رياضة كرة القدم بقارة أفريقيا جاءت تلك التصريحات من قبل رئيس الفيفا خلال الندوة التي تم إقامتها اليوم في دول المغرب التي تهدف إلى النهوض برياضة كرة القدم بالقارة الإفريقية.

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وأوضح أن بطولة أندية أفريقيا سوف تضم ن20 نادي ليكونوا بمثابة أعضاء دائمين في المسابقة، على أن يتم تقديم جميع سبل الدعم لمشاركة الأندية الكروية الأخرى للتأهل في البطولة من خلال مسابقات المناطق المختلفة بالقارة.

كما بحث الفيفا مع الأعضاء الدائمين على توفير الاستثمارات السنوية بقيمة مالية تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي من أجل هذا المشروع، على أن يتم جمع ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي على مدار خمس سنوات.

كما يستوجب على الأندية الكروية أن تلتزم ببعض المعايير من أجل المشاركة في البطولة القارية مثل الاستثمار بالشباب، والكرة النسائية، وبناءاً على هذا سوف يكون بمقدور البطولة القارية أن تحقق أرباح تقرب من 3 مليار دولار على مدار 5 سنوات، مما يساعد على خلق فرص لكرة القدم بالقارة الأفريقية من العمل على إبراز مواهب شابة التي سوف تكفل تحقيق الظهور للقارة الأفريقية بعالم كرة القدم.

صرح رئيس الفيفا خلال الندوة، علينا أن نعمل من أجل إحداث ثورة بكرة القدم بالقارة الأفريقية، وأكد أريد أن أعمل على خلص دوري أفريقي يمكن أن يضمن من 20 إلى 24 نادي رياضي يتواجدون ناديين كرويين من أكثر من دول أفريقية يحق لهم الاستمرار في اللعب في بطولاتهم المحلية، لكن سيتم لعب البطولة القارية على مدار العام ليتم تتويج بطل أفريقي.

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