محمد صلاح يُزاحم كبار البريميرليج على صدارة الهدافين بعد هدفيه الليلة في ساوثهامبتون

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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول مساء اليوم السبت إلى فوز عريض على حساب ضيفه فريق ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فخر العرب محمد صلاح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع لمصلحة فريقه في اللقاء، مما جعل فريق الريدز يواصل التربع وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبات فريق ليفربول على مشارف تحقيق أرقام قياسية بالجملة إضافة إلى إنجازات تاريخية، نظراً لكونه قد نجح في حصد 73 نقطة حتى الآن بعدما خاض 25 جولة من عمر المسابقة.

وبناءً على هدفيه الليلة في مرمى فريق ساوثهامبتون، تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من رفع رصيد أهدافه الشخصية مع ليفربول إلى 14 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2019 / 2020.

وهو ما يعني بالتالي أنه قد صعد إلى المركز الثالث في لائحة ترتيب الهدافين للبريميرليج متساوياً مع كلاً من: الإنجليزي ماركوس راشفورد / الإنجليزي داني إنجز / الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ولا يفصل محمد صلاح سوى هدفين فقط لا غير عن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب المركز الثاني في اللائحة برصيد 16 هدفاً، إضافة إلى 3 أهداف مع الإنجليزي جيمي فاردي صاحب صدارة الترتيب برصيد 17 هدفاً.

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